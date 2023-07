Yann Sommer vuole venire all’Inter. E' questo il sentiment che circola in Viale della Liberazione. Ma in questo momento da quanto ci risulta i dirigenti nerazzurri, dati gli ottimi rapporti con il Bayern Monaco, cercheranno uno sconticino sulla clausola da 8 milioni di euro. Per lo svizzero c’è molto ottimismo, tanto che si proverà a regararlo ad Inzaghi in tempo per la tournée in Giappone.

Su Anatolij Trubin, invece, ci vorrà invece maggiore pazienza, date le alte pretese dello Shakhtar Donetsk: c'è distanza tra l'offerta da 12 milioni di euro dei milanesi e la richiesta da 18 degli ucraini.