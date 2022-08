Si profila un possibile derby di mercato per rafforzare la difesa, tra Milan e Inter. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, in casa rossonera "salgono le quotazioni di Abdou Diallo", ma "resta forte anche la candidatura di Japhet Tanganga (Tottenham), per il quale nelle ultime ore si è mossa con una certa decisione l’Inter". Come noto i nerazzurri stanno cercando un centrale per sostituire numericamente Ranocchia.