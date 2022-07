Il Corriere della Sera dedica una parte del pezzo di mercato di oggi, sull'edizione cartacea, alla situazione di Alexis Sanchez . Lascerà sicuramente Milano , ma bisogna trattare sulla buonuscita e non sarà inferiore ai 4 milioni. Per ora si sono fatte avanti Marsiglia e Villarreal , ma potrebbero esserci altri inserimenti.

Il Corsera è ancora dell'idea che un addio al cileno possa dare il via libera a Dybala, "che non può restare ancora a lungo «parcheggiato»". In compenso Edin Dzeko ha dato un segnale importante sulla sua voglia di restare, arrivando ad Appiano con due giorni d'anticipo.