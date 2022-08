Non una vera e propria rivoluzione, ma un ampio restyling, quello sì: Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, lancia il nuovo corso della squadra azzurra all'insegna dei volti nuovi. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, non verranno accantonate le colonne storiche come Bonucci, Berardi, Verratti, forse anche Ciro Immobile e Jorginho, ma il Mancio punterà maggiormente sui giovani come Sandro Tonali o sul capitano della Roma Lorenzo Pellegrini.