La posizione di Simone Inzaghi resta a forte rischio anche se a favore della sua momentanea permanenza giocano due fattori. Lo riferisce oggi il Corriere della Sera , citando in questo senso sia l'avvicinarsi della sfida in Champions League contro il Barcellona di martedì che le condizioni finanziarie dell’Inter, che da pochi mesi ha rinnovato il contratto dell'allenatore fino al 2024 da cinque milioni netti annui.

Ecco perché da Viale della Liberazione allontanano l’ipotesi di esonero. "Il presidente Zhang valuterebbe un avvicendamento in panchina solo come extrema ratio. «Non è in discussione» è il messaggio arrivato in tarda serata dall’Inter, anche se all’interno della società desta perplessità l’elevato numero di gol incassati (13) di cui 3 sugli ultimi 5 giunti da palla inattiva", scrive il quotidiano.