La Juventus supera il record di perdite nella storia del calcio italiano. Nella giornata di ieri, come noto, il CdA del club bianconero ha approvato il bilancio al 30 giugno 2022 mettendo in archivio un rosso da 254,3 milioni di euro e superando così i numeri del 2020/21 dell'Inter, che aveva chiuso con un -245,6 milioni.

Bianconeri e nerazzurri non compaiono per la prima volta sotto questa voce, come si evince dalla tabella elaborata da Calcio e Finanza sulla Top 10 delle perdite record dei bilanci di Serie A negli ultimi 10 anni.

LA CLASSIFICA:

Juventus 2021/22: -254,3 milioni;

Inter 2020/21: -245,6 milioni;

Juventus 2020/21: -209,9 milioni

Inter 2006/07: -206 milioni;