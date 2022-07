Nella giornata di ieri l'Inter ha comunicato di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto di Arturo Vidal dopo due anni di matrimonio. Come impatterà l'addio del cileno sui conti del club nerazzurro? Se lo chiede la redazione di Calcio e Finanza , che risponde poi alla domanda con un'analisi approfondita sui numeri.

Si parte da un concetto chiave: partendo dalla stagione 2022/23, l'Inter andrà a risparmiare sullo stipendio del centrocampista (che secondo indiscrezioni sarebbe dovuto lievitar fino a 9,5 milioni di euro). Considerando gli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita, il risparmio al lordo sarebbe dunque pari a 12,45 milioni di euro circa sul bilancio 2022/23.

Più intricato l'argomento della risoluzione del contratto. "Secondo la stampa sportiva, infatti, Vidal ha incassato una buonuscita da 4 milioni di euro con il termine anticipato del rapporto di lavoro, cifra che verrà caricata sul bilancio 2021/22 e che al lordo si traduce in 5,24 milioni di euro, da sommare allo stipendio già percepito dal cileno, pari a 6,5 milioni netti, dunque 8,52 milioni lordi - spiega CF -. A questo costo si aggiunge inoltre una svalutazione per 750mila euro (il valore netto di Vidal a bilancio al 30 giugno 2022), mentre per la prossima stagione – bilancio 2022/23 – rimarrà comunque il risparmio di 12,45 milioni di euro sull’ingaggio lordo complessivo".