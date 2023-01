Grazie al successo ai tempi supplementari contro il Parma, l'Inter si è qualificata ai quarti di Coppa Italia. Quanto porta nelle classe dei club la competizione? Come riportato da Calcio e Finanza sono 7 i milioni di euro destinati alla vincente della manifestazione, due in più rispetto ai 5 incassati dall’altra finalista, cifre alle quali vanno aggiunti poi gli incassi per le partite allo stadio. "Arrivare alla finale della competizione garantisce già alle squadre partecipanti un po’ meno di 3 milioni di euro, sommando i premi di tutti i passaggi di turno (ottavi di finale, quarti di finale e semifinali).