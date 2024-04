Dal 2015 ad oggi è la Juventus la squadra che ha speso di più per gli agenti. Il dato emerge dopo che nei giorni scorsi la FIGC ha pubblicato i dati legati ai versamenti ai procuratori per il 2023, anno che vede l'Inter in testa (RILEGGI QUI).

Dal 2015 in poi i club di Serie A hanno versato 1,51 miliardi di euro agli agenti: il 19,39% - sintetizza Calcio e Finanza - è a carico della Juventus (293,4 milioni), seguita da Inter (12,61% per 190,8 milioni) e Roma (10,94% per 165,5 milioni). Poi ci sono il Milan (8,89% per 134,5 milioni), la Fiorentina (5,85% con 88,5 milioni) e il Napoli (86,7 milioni per il 5,73%). A completare la classifica delle prime dieci troviamo poi Atalanta (4,41% con 66,7 milioni), Udinese (3,39% con 51,2 milioni), Bologna (3,30% con 49,9 milioni) e Torino (3,13% con 51,2 milioni)

