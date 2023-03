Le richieste del club a Simone Inzaghi. Oggi il Corriere dello Sport mette in fila quelle che secondo il quotidiano romano sono state le pretese della dirigenza durante l'incontro con il tecnico nerazzurro. "Una base di partenza è l’atteggiamento nei confronti della squadra. In certi casi, occorre avere un pugno più duro. Intendiamoci, Inzaghi non è un allenatore “molle”, ma non è nemmeno un Conte. Ed è chiaro che quest’ultimo ha lasciato un’impronta nei suoi due anni alla Pinetina. Cali di tensione, approcci teneri, magari anche sottovalutazione dell’avversario come quelli accaduti in questo 2023 avrebbero fatto andare su tutte le furie il tecnico leccese, che non avrebbe permesso si ripetessero", spiega il quotidiano romano.