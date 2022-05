Come noto, a partire dalla prossima stagione l’Inter avrà uno sponsor di maglia diverso. Digitalbits si sposterà dalla manica al petto, garantendo al club nerazzurro fino a 25 milioni di euro , dunque più di quanto ha assicurato Socios per questa annata. Una delle conseguenze sarà la ricerca di un altro sponsor per la manica. Lo riferisce il Corriere dello Sport.

"Per quanto riguarda il training kit e il naming right della Pinetina, invece, se non verranno individuate altre soluzioni, Suning provvederà a rinnovare i contratti in scadenza al termine di questa stagione (conferma il quotidiano, come anticipato dalla nostra redazione LEGGI QUI). Da capire, nel caso, su quali cifre verranno sottoscritti gli accordi".

Acquista QUI i prodotti originali Inter