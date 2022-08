Come spiegato ieri, l'incontro per la risoluzione del contratto di Alexis Sanchez è stato rinviato a oggi. "Apparentemente nessun caso e nessun giallo: il cileno prima di "stracciare" l'accordo fino 30 giugno 2023 con l'Inter vuole chiudere l'intesa con l'Olympique Marsiglia: biennale da circa 3 milioni più bonus a stagione - conferma il Corriere dello Sport -. Ieri il suo agente, Fernando Felicevich, ha lavorato per definire i dettagli e il traguardo sembra a un passo, anche se i francesi hanno un parco attaccanti numeroso. Resta il piccolo sospetto che Alexis non abbia fretta perché speri in una chiamata last minute del Barcellona o di una squadra che disputerà la Champions ancora più ambiziosa del Marsiglia, ma probabilmente questo dubbio svanirà tra oggi e domani".