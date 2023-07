Anche oggi il Corriere dello Sport insiste: Juve forte su Lukaku. E viene descritto tutto lo scenario che renderebbe possibile l'approdo del belga a Torino. Come? Cedendo Vlahovic al PSG. Ma perché il serbo approdi a Parigi occorre l'addio di Mbappé alla squadra di Luis Enrique: la perla francese è in rotta con Al-Khelaifi per via del mancato rinnovo e Florentino Perez lo aspetta a braccia aperte. Ma i Blancos avranno la forza di pagare quanto richiesto per Kylian?

Da qui, in caso, il domino pro bianconeri per Big Rom. "La Juve, con i 70-80 di Vlahovic in tasca, diventerebbe ancor più antagonista molto fastidiosa per l’Inter sulla strada che conduce a Romelu Lukaku: i nerazzurri vogliono riportarlo alla base ma non schiodano dai 30 milioni più 5 di bonus, i Blues, altrettanto irremovibili, sono fermi a 45 e non hanno gradito troppo il modus operandi dell’Inter, partita molto bassa forte del sì del giocatore - spiega il Corsport -. Con quel portafoglio Giuntoli potrebbe volare a Londra e piombare sull’obiettivo a cui puntava già dal Napoli, sapendo di fare molto felice Allegri".

