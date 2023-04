In merito all’articolo pubblicato dal Corriere dello Sport nell’edizione di giovedì 27 aprile, dal titolo “Kessie non fa sconti al Barça”, gli avvocati di George Atangana, agente del centrocampista blaugrana e legale rappresentante dell’agenzia Ambition Group, precisano la situazione allo stesso giornale romano: «Il sottotitolo e il testo dell’articolo contengono informazioni destituite di ogni fondamento. In particolare non corrisponde in alcun modo al vero che il sig. Kessie sia stato convocato dal club “blaugrana” per discutere di una riduzione degli importi previsti dal contratto, così come non corrisponde di conseguenza al vero che “la risposta da parte del centrocampista ivoriano sarebbe stata negativa...”», si legge sul Corsport.

L'ex centrocampista del Milan, come noto, è stato più volte accostato all'Inter in vista della prossima stagione.

