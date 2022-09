Inzaghi non intende mai più rivedere un atteggiamento del genere, che poi ha causato due gol - il secondo e il terzo - inaccettabili. "D’ora in poi dovrà andare in campo un’Inter più determinata e compatta: decisa a imporre il proprio destino e non a subire gli eventi - si legge -. Inzaghi ha anche sottolineato che, dopo il derby perso l’anno scorso e la rabbia per lo scudetto sfumato, si sarebbe aspettato ben altro atteggiamento. E allora una delle prime cose da cambiare è proprio l’approccio alla partita: più aggressivo e meno passivo. Inoltre, accantonare ogni forma di presunzione, per mettersi invece a disposizione della squadra e dei compagni: servono sacrifici, non manifestazioni di nervosismo o di insofferenza verso un compagno che sbaglia".

Per quanto riguarda le scelte, il Corsport esclude sia arrivato il momento di decisioni drastiche, ma qualche cambio potrebbe esserci. "In ogni caso sono tutti chiamati a dare qualcosa di più. Da questo punto di vista, nessuno si sogna di mettere in discussione Handanovic, in ogni caso, però, potrebbe essere molto vicino il momento in cui Onana avrà la sua prima chance da titolare", spiega il CdS.