Oltre a Pavard, non sono partiti verso Firenze neanche Acerbi, Carlos Augusto e Di Gennaro, che nei prossimi giorni finirà sotto i ferri per un trauma distorsivo a un dito della mano sinistra. Per allungare la panchina - conferma il Corriere dello Sport - dalla Primavera sono stati aggregati il portiere Calligaris e il difensore Aidoo, mentre Frattesi ha smaltito l'infiammazione alla caviglia sinistra e andrà in panchina.

Il quotidiano romano dà per scontata la presenza dal 1' di Dumfries a destra e sostiene che l'unico dubbio riguarda Darmian, sfavorito rispetto a Bisseck per un posto nei tre dietro.

