Non solo Skriniar. Proseguono le voci su una possibile partenza di Denzel Dumfries e allora l'Inter si starebbe cautelando in caso di addio dell'olandese. "L'ex PSV continua a essere nel mirino del Chelsea, intenzionato a prenotarlo già a gennaio per averlo la prossima stagione - scrive oggi il Corriere dello Sport -. O almeno così spera l'Inter che non intende privarsi a stagione in corso di un titolare inamovibile (Denzel è partito nell'undici iniziale le ultime 8 gare filate). In viale della Liberazione hanno individuato da tempo Singo come possibile sostituto per il 2023/24, ma fare certi discorsi adesso è considerato prematuro".