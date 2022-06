Con Sanchez non c'è alcun patto circa l'addio e l'attaccante è in cerca della giusta sistemazione (sogna il Barça): molto difficilmente troverà un club in grado di garantirgli i 7 milioni che oggi guadagna a Milano, per cui ai nerazzurri potrebbe esser chiesto di compensare il disavanzo favorendone l'uscita. "I rapporti con l’agente sono ottimi, così i dirigenti nerazzurri si aspettano che possa convincere il suo assistito a evitare di impuntarsi e ad accettare un accordo anche senza aver trovato una nuova squadra. A quel punto, l’attacco nerazzurro perderebbe un primo pezzo, avvicinando appunto l’arrivo di Dybala", assicura il quotidiano romano.

Per l'arrivo di Paulo Dybala all'Inter serve innanzi tutto l'addio ad Alexis Sanchez : questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, che conferma l'imminente arrivo in Italia di Felicevich , l'agente del Niño Maravilla e del connazionale Vidal. C'è da risolvere la questione dei cileni e l'intenzione dell'Inter è quella di non andare ancora troppo in là.

L'uscita di Sanchez non basta per far entrare Dybala? Il Corsport spiega: "Se all’entourage della Joya è stato chiesto tempo e confermato il desiderio di metterlo a disposizione di Inzaghi, significa che, al di là della mancanza (ad oggi) di soluzioni alternative per Correa o Dzeko, esiste ancora fiducia di riuscire a chiudere l’operazione. Chiaro che dovrà essere fatto un ragionamento tra la quota di monte ingaggi risparmiata dalle varie partenze e l’incremento legato ai nuovi acquisti e ai rinnovi di contratto di alcuni elementi. Ebbene, se saltasse fuori un margine sufficiente per un’offerta adeguata alla Joya (magari alzando la quota variabile legata alle presenze e riducendo quella fissa), allora aggiungerlo alla rosa, senza prima un’altra partenza in attacco, sarebbe tutt’altro che da escludere".

Nessun tipo di problema, invece, per quanto riguarda Arturo Vidal: per chiudere il rapporto con il centrocampista si sta aspettando di "scavallare" il mese di giugno per ragioni fiscali legate al Decreto Crescita.