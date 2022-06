Paulo Dybala resta un obiettivo dell'Inter e la pista è tutt'altro che sfumata nonostante l'arrivo di Lukaku. "Grazie al contatto che c'è stato con l'entourage della Joya, l'Inter tiene monitorata l'operazione, conscia che adesso non può chiuderla senza due cessioni e senza l'accordo sulle commissioni con Antun (oltre che sull'ingaggio dell'ex Juve) - spiega il Corriere dello Sport -. Dybala non è una soluzione da scartare perché Marotta per lui stravede, ma, dopo che l'acquisto di Lukaku ha confermato che Paulo non era una priorità, neppure un affare da dare per scontato. A meno che non se ne vadano Sanchez e Dzeko".