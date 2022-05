Niente da fare per Bastoni. Il difensore anche ieri non si è allenato in gruppo e salterà certamente l'impegno di domani contro l'Empoli, decisivo in chiave scudetto. Al suo posto è aperta la sfida tra D'Ambrosio e Dimarco: secondo il Corriere dello Sport, il primo è favorito per completare la difesa assieme a De Vrij e Skriniar. Rispetto a Udine, tornano dal 1' Dumfries e Calhanoglu (squalifica scontata), mentre in attacco Correa dovrebbe tornare titolare per far coppia con il connazionale Lautaro.