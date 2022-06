Lautaro e Skriniar non hanno la minima intenzione di lasciare Milano. E anche Alessandro Bastoni, a quanto pare, è della stessa idea dei due compagni di squadra. Secondo il Corriere dello Sport, quella riguardante il difensore azzurro è una novità: il difensore non sembra particolarmente attratto dalla prospettiva di andare a giocare in Premier nel Tottenahm. "Chissà, forse dipende dal fatto di essere da poco diventato padre di una bambina, ma intanto restare in nerazzurro sembra anche la sua preferenza", si legge.