Denzel Dumfries si allontana dal Chelsea e si avvicina alla permanenza all'Inter. Questo quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, che vede nel rinnovo di Azpilicueta - che pareva ormai destinato al Barcellona - un chiaro segnale in tal senso, sebbene in realtà l'ex Osasuna ormai da qualche stagione giochi più braccetto difensivo che non laterale. Ad ogni modo, anche il Mondiale sembra suggerire a Dumfries la permanenza a Milano: "In molti puntano sul continuare a mettersi in mostra nel club dove stanno facendo bene. Dopo un Europeo su discreti livelli, Dumfries all'Inter ha confermato di avere le potenzialità del top player perché non ha sofferto il passaggio dall'Eredivisie alla più tattica e complicata Serie A", si legge.