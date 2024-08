Presto sarà ufficiale la partenza di Valentin Carboni in direzione Marsiglia. Il talento argentino - come sottolinea il Corriere dello Sport - è super convinto della destinazione francese e già nei prossimi giorni arriverà la firma per il club transalpino. Non prima, però, di aver prolungato con l'Inter fino al 2029.

Il classe 2005 si trasferirà alla corte di Roberto De Zerbi in prestito oneroso di 1 un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 36 milioni e controriscatto stabilito a 5 milioni in più, andando a guadagnare quasi un 1 di euro a stagione.