Gleison Bremer più Nikola Milenkovic. Sarebbe questo, secondo quanto riporta oggi il Corriere dello Sport, il piano dell'Inter per tappare la voragine difensiva che si aprirebbe in caso di cessione di Milan Skriniar, come noto nel mirino del PSG e del Chelsea. "L’Inter ha già incassato un doppio sì . Quello del brasiliano risale addirittura allo scorso gennaio. E da allora sta resistendo. A quanto pare anche ai movimenti del Milan, che ha provato a inserirsi una volta verificate le difficoltà a raggiungere Botman. Quello del serbo, invece, è decisamente più recente (risale la scorsa settimana) ed è una mossa che nasce dalla sempre più probabile cessione di Skriniar". La prima offerta del club francese per lo slovacco è stata di 50 milioni più 10 di bonus, poi si è parlato anche di 50 milioni più il cartellino di Kehrer: l’Inter non vuole contropartite tecniche e chiede 80 milioni di euro, con un rilancio che potrebbe arrivare nelle prossime ore.



La prossima settimana può essere invece quella giusta per muovere passi concreti con il Torino per Bremer. "Per abbassare le richieste di Cairo, l’Inter farà leva sulla volontà del giocatore e anche sulla clausola che già il prossimo gennaio permetterà al brasiliano di liberarsi per soli quindici milioni - si legge -. I piani nerazzurri, inoltre, prevedono di inserire nell’affare una contropartita tecnica: uno tra Gagliardini o Pinamonti". Anche con la Fiorentina, almeno al momento, non sono stati avviati discorsi per Milenkovic: il difensore serbo ha il contratto in scadenza nel 2023 e la sua valutazione non potrà andare oltre ai 15 milioni di euro.