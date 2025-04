Inzaghi spera di non dover fare a meno di Bastoni. Il difensore ieri è uscito dopo un buonissimo primo tempo con il ghiaccio sulla gamba sinistra.

Sostituzione precauzione, ha fatto sapere l'Inter: nessuno intende correre rischi in questo momento della stagione. E lo stesso Farris si è detto ottimista per il suo recupero in vista del Bayern Monaco. "Il difensore aveva dato la disponibilità a proseguire - racconta il Corsport -. Peccato che pure Dumfries, a Bergamo, avrebbe voluto restare in campo. E il suo guaio, poi, si è rivelato parecchio serio. Insomma, un margine di preoccupazione attorno a Bastoni esiste e solo oggi la situazione sarà più chiara", sottolinea il quotidiano romano.