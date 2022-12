Il Corriere dello Sport oggi in edicola da il punto sulle condizioni dell'Inter a pochi giorni dalla super sfida contro il Napoli partendo da Mkhitaryan , il cui allarme è rientrato dopo la preoccupazione post Sassuolo. L’armeno aveva accusato una leggera lombalgia lasciando il posto a Gagliardini dopo tre minuti di secondo tempo dell'amichevole, ma ieri ad Appiano Gentile ha effettuato un normale lavoro di scarico assieme ai compagni che hanno giocato almeno 45 minuti in amichevole. A centrocampo Inzaghi può contare anche su Brozovic , ma nel big match di San Siro in regia dovrebbe spuntarla ancora Calhanoglu .

"Al momento - scrive il Corsport -, l’unica presenza davvero in bilico è quella di De Vrij. Anche il centrale olandese, a sua volta reduce dal Mondiale, si porta dietro qualche ammaccatura. Lavoro personalizzato per non forzare sulla caviglia, fino al week-end che precede Inter-Napoli. Da oggi il difensore potrebbe quindi caricare un po’ di più. Il reparto arretrato, per adesso, prevede un Acerbi schierato al fianco di Skriniar e Bastoni. Dumfries (aspettando che cresca di condizione) e Dimarco esterni di centrocampo, nel 3-5-2 di Inzaghi. In pratica una formazione che, in nove giocatori su undici - le eccezioni sarebbero Lautaro e, appunto, De Vrij - è quella schierata nella vittoria a Bergamo prima della lunga sosta".

