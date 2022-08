Francesco Acerbi sarebbe disposto a rinunciare alle mensilità di luglio e agosto che deve riconoscergli la Lazio pur di raggiungere l'Inter e il suo ex tecnico Simone Inzaghi. Tenuto conto dell’ingaggio da 2,6 milioni netti a stagione che percepisce il centrale - scrive il Corriere dello Sport - ballano circa 800 mila euro netti, una cifra che Claudio Lotito, nel colloquio di venerdì con l'agente del giocatore Pastorello, pensa debba accollarsela il club nerazzurro in cambio del prestito senza obbligo di riscatto. Da Viale della Liberazione, però, non ci sentono: l'investimento deve essere gratis o molto contenuto.

La chiave per risolvere l'impasse potrebbe essere il giocatore stesso che recupererebbe quanto lasciato sul tavolo biancoceleste attraverso qualche bonus da inserire nel contratto con i nerazzurri, magari legato alle presenze. Novità in tal senso potrebbero arrivare in questa settimana, ma i piani della dirigenza non prevedono di chiudere l’affare immediatamente perché la speranza è quella di prendere Trevor Chalobah, nonostante il Chelsea stia facendo resistenza alla soluzione in prestito. E il 3-0 incassato ieri in casa del Leeds, da questo punto di vista, non è stata la migliore delle notizie. "Nel mirino dei Blues, però, ci sono Fofana del Leicester e pure Maguire del Manchester United: entrambe operazioni complicate. Dovessero sbloccarsi, però, magari, le resistenze su Chalobah potrebbero cadere. Con l’auspicio, peraltro, che dalle parti di Londra non si mettano in testa di prendere all’ultimo momento pure Dumfries", si legge sul quotidiano romano.