Alla fine ha vinto Simone Inzaghi. La dirigenza nerazzurra ha definito in questo ultimo giorno di mercato l'arrivo in squadra di Francesco Acerbi. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza, il difensore azzurro percepirà un ingaggio da circa 1,5 milioni di euro netti per i 10 mesi fino a giugno 2023. Questo significa che il costo per l’Inter si aggirerà intorno ai 2,78 milioni di euro lordi. Inoltre, il club nerazzurro avrà un diritto di riscatto del cartellino del giocatore con cifre pari a 3,5 milioni di euro.