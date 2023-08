Benjamin Pavard, salvo sorprese che di questi tempi è impossibile escludere, sarà presto un giocatore dell'Inter. Operazione piuttosto onerosa per il club nerazzurro, che investirà sul difensore francese, stando alle ultime indiscrezioni, 30 milioni di euro più 2 di bonus. Calcio e Finanza ha analizzato come di consueto l'impatto di questa trattativa sul bilancio del club di Viale della Liberazione, argomento sempre in primo piano:

Pavard dovrebbe firmare un contratto della durata di cinque anni, motivo per cui la quota ammortamento nella stagione 2023/24 sarebbe pari a 6 milioni di euro. Lo stipendio dovrebbe ammontare a 5 milioni di euro netti e godrebbe delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Crescita, ma solo per il 2024 (nel 2023 Pavard non può essere considerato residente fiscale in Italia, arrivando dopo la data limite del 2 luglio). Se così fosse, lo stipendio lordo per la prima stagione ammonterebbe dunque a 7,9 milioni di euro. Sommando questo dato a quello della quota ammortamento avremo un costo complessivo pari a 13,9 milioni di euro per il 2023/24.