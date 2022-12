Dopo la finale del Mondiale, il futuro immediato di Marcus Thuram potrebbe non essere al Borussia Moenchengladbach. L'attaccante della Nazionale francese inseguito da Inter e Manchester United, secondo il quotidiano tedesco Bild, potrebbe andare via dai Fohlen già nel mercato di gennaio. Il club ha già fissato la cifra per evitare di perderlo a zero in estate, ovvero 12 milioni di euro. In più, il BMG avrebbe già individuato l'eventuale sostituto avendo messo gli occhi sul nazionale Under 21 croato Dion Drena Beljo, dell'Osijek, otto gol e due assist in campionato.