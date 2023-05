Tra i parametri zero più interessanti a disposizione quest'estate, c'è anche il nome del terzino portoghese Raphael Guerreiro, in uscita dal Borussia Dortmund che però sta provando a convincerlo a rimanere. Secondo quanto scritto dalla Bild, la proposta di contratto del BVB è di 5,5 milioni di euro, stipendio simile a quello attualmente percepito, ma con forti bonus legati alle prestazioni. Guerreiro tentenna, anche perché l'interesse per lui non manca: c'è la solita Premier, in particolare Leeds e Newcastle, su di lui, ma si registra anche il monitoraggio anche dell'Inter. L'eventuale arrivo in Westfalia di Ramy Bensebaini potrebbe essere la definitiva molla per Guerreiro per lasciare i gialloneri.

