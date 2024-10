"Mi sono chiesto tante volte cosa non ha funzionato, per me è stato lo step giusto al momento giusto". A parlare è Robin Gosens che, durante l'evento del brand Montezemolo (fashion partner della Fiorentina), torna sul suo trasferimento dall'Atalanta all'Inter provando a dare le motivazioni sul flop dell'avventura a Milano: "Volevo provarmi in una big, anche se adesso l'Atalanta lo è. A causa degli infortuni e di un Dimarco che è esploso non è andata bene purtroppo", dice con amarezza.

Il tedesco spiega poi il motivo che l'ha spinto a lasciare l'Union Berlino per tornare in Italia: "Ho sempre sognato di tornare in Bundesliga perché era il mio campionato e giocare la Champions nella mia capitale era la scelta giusta - riporta FirenzeViola.it -. Purtroppo però non mi sono trovato bene, a livello sportivo e a livello di città. In poche parole non vedevo l'ora di tornare in Italia".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!