In attesa che la sosta per le Nazionali lasci il posto al ritorno dei campionati, c'è una statistica che esalta ulteriormente l'avvio di stagione strepitoso di Lautaro Martinez. Ad oggi, evidenzia Whoscored, el Toro è in testa alla classifica dei gol messi a segno da subentrato nelle cinque leghe top d'Europa, con 10 marcature.. Al secondo posto Mathys Tel del bayern Monaco con 7, al terzo Callum Wilson del Newcastle con 6 centri.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!