Sono sei i giocatori squalificati dal Giudice Sportivo dopo la 31esima giornata di Serie A, tutti bloccati per un turno così come il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino: si tratta di Ricci (Torino), Almqvist (Parma), Di Lorenzo (Napoli), Frendrup (Genoa), Kyriakopoulos (Monza) e Anguissa (Napoli).

In ottica Inter è invece da segnalare la terza sanzione per Dimarco e la seconda per Zalewski e Correa, mentre il Parma riceve un'ammenda di 3mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato per tre volte un coro offensivo nei confronti del Direttore di gara".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!