Conclusa con la gara di ieri tra Lazio e Milan l'ultima giornata di andata di Serie A, sono arrivati i provvedimenti del Giudice Sportivo. Confermata la squalifica per un turno per Milan Skriniar e Nicolò Barella, il primo espulso e il secondo ammonito e in diffida durante il match contro l'Empoli: per loro, niente trasferta a Cremona. Fermati per un turno anche Ismael Bannacer (Milan), Zeki Celik (Roma), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona), Fabiano Parisi e Liam Henderson (Empoli) e Charles Pickel della Cremonese. Terza sanzione per Edin Dzeko.