Il Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha inflitto due giornate di squalifica a Banda Lameck e una giornata a Pongracic Marin del Lecce, avversario dell'Inter nello scorso turno di campionato, "per avere, al 38° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale proferendo ripetutamente espressioni irriguardose" il primo e "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)" il secondo.

Un turno di stop, invece, per altri quattro giocatori dopo la diciassettesima giornata di Serie A, ovvero: Fiorillo Vincenzo della Salernitana, Makoumbou Antoine del Cagliari, Osimhen Victor James e Politano Matteo del Napoli.

Per quanto riguarda l'Inter, da sottolineare l'ammonizione con diffida (quarta sanzione) per Calhanoglu Hakan e Inzaghi Simone, per comportamento non regolamentare in campo.

