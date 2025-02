Sono due i giocatori che salteranno l'andata delle semifinali di Coppa Italia per squalifica, per decisione del Giudice Sportivo Alessandro Zampone: si tratta di Kristjan Asllani e Liam Henderson, indisponibili rispettivamente per il derby di Milano e per Empoli-Bologna. Da segnalare in chiave nerazzurra anche la prima sanzione comminata a Denzel Dumfries, ammonito per un fallo su Nuno Tavares nel match contro la Lazio.

