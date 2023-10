Tra i provvedimenti presi dal Giudice sportivo al termine della settima giornata di Serie A c'è anche l'ammenda di 2mila euro alla Salernitana, avversaria dell'Inter all'Arechi di Salerno nell'ultimo turno di campionato. La motivazione è legata ai suoi sostenitori che, al 44° del secondo tempo, hanno "lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS", si legge.

Lovric (Udinese) è l'unicio giocatore squalificato per una giornata mentre, per quanto riguarda l'Inter, è da segnalare la seconda sanzione per Hakan Calhanoglu, unico nerazzurro ammonito contro i granata.

