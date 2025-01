Nel corso dell'intervista rilasciata a Radio TV Serie A, Marco Giampaolo ha ripensato anche alla sua parentesi poco fortunata da allenatore del Milan, durante la quale comunque ha avuto qualche intuizione tattica felice, come per esempio la collocazione da playmaker di Hakan Calhanoglu, che poi si è consacrato in quel ruolo anni dopo con l'Inter: "Calhanoglu è un giocatore forte, glielo dicevo sempre anche quando aveva un pizzico di autostima in meno - il ricordo del tecnico del Lecce -. Era un giocatore in evoluzione, gli dicevo 'Hakan, tu sei forte'. Sostenevo che in futuro sarebbe potuto diventare un grande playmaker davanti alla difesa, ma parliamo di cinque anni fa. Magari non era ancora pronto, il calciatore poi deve convincersi. Preferiva giocare sulla trequarti o da mezzala offensiva".

