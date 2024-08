Dopo le dichiarazioni dell'ad del Genoa Andres Blazquez, la strategia del Grifone per Albert Gudmundsson appare chiara: secondo Telenord, la società stia cercando in tutti i modi di trattenere il giocatore islandese, su cui da giorni spinge la Fiorentina pronta ad aumentargli l'ingaggio. I viola offrono circa tre milioni di euro contro gli oltre 2 che il club di Villa Rostan sarebbe disposta a mettere sul piatto per far si che il giocatore con il numero 11 rimanga in rossoblu.

Nel frattempo l'islandese si è allenato regolarmente con il gruppo in vista dell'Inter, primo impegno di campionato per il gruppo di Alberto Gilardino. Anche Ekuban sembra recuperato mentre mancheranno sicuramente Marcandalli, Ankeye e Matturro. Nel frattempo il Genoa pensa al dopo Mateo Retegui: se da una parte rimangono vive le piste per Milik e Miovski, dall'altra spuntano come alternative Andrea Pinamonti del Sassuolo, già transitato in rossoblu, e il classe 2003 Marco Nasti del Milan che ha giocato nel Bari nell'ultima stagione.

