Nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria contro la Reggiana, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino si è proiettato al debutto in campionato di sabato prossimo contro l'Inter: “Questa era una partita indispensabile per l’entusiasmo e la consapevolezza che abbiamo e volevamo giocarci questa partita per aumentare l’autostima in vista dell’Inter. Tra una settimana avremo una squadra fortissima ma ci prepareremo sempre al massimo per giocare davanti al nostro pubblico".

Inevitabile una battuta su Albert Gudmundsson, non convocato per la partita di questa sera per un problema fisico e al centro di ben note dinamiche di mercato: "Mi auguro che la questione Gudmundsson si delinei in fretta, per lui e per la squadra. Voglio giocatori contenti di vestire questa maglia e contenti di stare qui. Ora Albert ha un problemino, sta lavorando forte per tornare a disposizione. È un grande professionista".

