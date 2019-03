La Gazzetta dello Sport conferma la schiarita in vista tra Mauro Icardi e l'Inter: già da domani l'ex capitano potrebbe tornare in gruppo e, di conseguenza, rendersi disponibile per la Spal. "Il senso della svolta è tutto in un incontro di oltre un’ora nella sede del club tra Icardi, la moglie-agente Wanda Nara, l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta e Paolo Nicoletti, avvocato. Non una figura di secondo piano: è stato vice commissario della Lega di Serie A, come pure della Figc - si legge -. E’ da sempre un personaggio vicino all’ambiente Inter, conosce da tempo Marotta e non sfugge certo il legame storico con Massimo Moratti (per il quale si adoperò anche ai tempi dell’affare Ronaldo), quel Moratti a cui la stessa Wanda aveva svelato di essersi rivolta nei giorni successivi allo strappo e alla fascia di capitano tolta a Icardi. Nicoletti – passaggio non secondario – è stato cercato proprio da Maurito e moglie, che gli hanno affidato il compito di trovare una mediazione, una via d’uscita. L’incontro è stato poi ufficializzato dall’Inter, che l’ha definito «cordiale» e «alla ricerca di una soluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte». Non è stato solo un appuntamento per preparare il terreno. Si è andati oltre. Ed è bene fissare qualche punto del meeting. Primo: il discorso fascia è stato toccato, certo, ma non è stato centrale. Perché Icardi, che pure ha vissuto la degradazione come lesiva dell’onore, sa bene che mai l’Inter potrebbe tornare indietro nella scelta, correndo il rischio di «perdere» il resto del gruppo di fronte a una retromarcia. Secondo: non è stato affrontato il discorso del rinnovo, non è l’aspetto economico che può risultare convincente in questo frangente. Terzo: Icardi durante l’incontro ha preso la parola più volte e ha sostanzialmente chiesto a Marotta e dunque all’Inter di non esser dipinto come un giocatore sfascia-spogliatoi, e di conseguenza come un problema di gestione per l’allenatore nei confronti degli altri giocatori. Messaggio recepito, a fronte del quale Marotta ha chiesto all’argentino una soluzione rapida del problema. Della serie: noi abbassiamo i toni, però tu torna subito in campo senza aspettare il ritorno di Steven Zhang e il colloquio richiesto, che pure potrebbe lo stesso andare in scena la prossima settimana".

Insomma, a distanza di quasi un mese dallo strappo (era il 14 febbraio), Icardi potrebbe riabbracciare il campo. E, magari, chiarirsi definitivamente coi compagni dopo i primi segnali di disgelo avuti martedì scorso.

