Dopo la vittoria ottenuta in casa del Napoli, Gian Piero Gasperini in conferenza stampa è stato interpellato anche sul caso Acerbi-Juan Jesus, argomento sul quale il tecnico dell'Atalanta ha risposto senza veli.

Ha trovato un Napoli demotivato? Quali sono i demeriti del Napoli? Giudizio sul caso Acerbi.

"Il Napoli sta vivendo una stagione particolare, non è facile gestire il campionato dell'anno scorso. Ho avuto la sensazione che la squadra non ha l'entusiasmo anche se è di assoluto valore. Il razzismo è una brutta rogna, ma intorno c'è tanta ipocrisia, questo non mi piace. Spero che il calcio sia un veicolo per superarlo e non evidenziarlo".

