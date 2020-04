Triangolo di mercato tra Inter, Chelsea e Arsenal. Secondo quanto riferisce il Sun, nel mirino dei Gunners sarebbe finito Willian, in rotta con i Blues. Sarebbe il brasiliano l'obiettivo di Arteta, ormai rassegnato a perdere Aubameyang in estate. L'attaccante gabonese ha rifiutato ogni proposta di rinnovo e allora il manager dell'Arsenal è disposto a cederlo per circa 35 milioni di euro piuttosto che perderlo a zero fra un anno. Da qui la necessità di un nuovo innesto per l'attacco. E l'Inter? Secondo il tabloid britannico, i nerazzurri (come il Liverpool) si sarebbero fatti vivi per Willian. Ma, ovviamente, va anche ricordato il forte interesse per Aubameyang, tra i candidati a vestire di nerazzurro in caso di partenza di Lautaro.