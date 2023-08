All'Inter ormai da più di un mese, non passa giorno in cui Davide Frattesi non faccia presente di essere nella squadra in cui ambiva di giocare sin da quando era piccolo: "Dai campi di quartiere alle luci di San Siro. I sogni di un bambino che diventano realtà", il messaggio scritto dall'ex Sassuolo su Tik Tok, a corredo di un video che lo ritrae prima bimbo e poi adulto, avvolto da un biscione al centro del campo della Scala del Calcio.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!