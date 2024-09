Davide Frattesi è uno dei protagonisti di Udinese-Inter raggiunti da DAZN subito dopo il triplice fischio del Bluenergy Stadium che ha visto i nerazzurri tornare alla vittoria, reagendo alla sconfitta nel derby. Suo il gol che ha sbloccato il match dopo pochi giri di orologio: "Era quello di cui avevamo parlato in settimana. Col Milan l'approccio non era stato dei migliori e abbiamo lavorato. Oggi è andata bene, ma doveva essere solo una ripartenza. Una partita si può perdere, ma non come quella del derby. Ci è dispiaciuto, abbiamo lavorato in settimana e si è visto qualcosa della vecchia Inter".

Come avete sostenuto Lautaro in questo periodo?

"Giocandoci su. L'anno scorso il campionato ce l'ha fatto vincere lui, questo è quello che sa fare e che ha sempre fatto. Non gli si può chiedere sempre un gol a partita. È arrivato in ritardo, ha giocato tanto, non ha fatto il ritiro con noi e questo non l'ha aiutato. Ora si sta rimettendo in forma, questo è solo l'inizio".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!