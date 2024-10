Davide Frattesi, centrocampista nerazzurro autore della doppietta a Empoli, ha parlato a DAZN al 90': "Bellissima la prima doppietta in A, mi dispiace che sia arrivata contro una squadra in cui sono stato molto bene, ai tempi ci siamo divertiti. Mi sembrava giusto non esultare. Il mio rendimento? Ogni partita sembra quella decisiva per dimostrare se sono bravo o meno, giochiamo talmente tanto che siamo stanchi; oggi un po' lo ero. Siamo sempre in giro, ho avbuto un periodo di appannamento, ma la bravura del giocatore va guardata a lungo termine".