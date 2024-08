Sembra già finita l'avventura di Franco Carboni al River Plate, che lo ha accolto appena un mese e mezzo fa in prestito dall'Inter. Poco dopo il ribaltone in panchina: esonerato Martin Demichelis, c'è stato il grande ritorno di Marcelo Gallardo, che si è espresso così sui movimenti di mercato dei Millonarios, a margine della gara che ha regalato alla sua squadra la qualificazione ai quarti di finale di Copa Libertadores: "Capisco che si generano aspettative, ma non è così - le sue parole in conferenza stampa -. Se davvero vediamo che abbiamo bisogno di qualcosa, lo faremo, ma dipenderà da ciò che si muove internamente e a questo proposito non dirò assolutamente nulla finché il mercato non chiuderà per non contraddirmi. Oggi stiamo bene, ma le cose si muovono e abbiamo una settimana davanti a noi per formare la rosa".

Per la cronaca, in Argentina parlano di una rescissione imminente del contratto del laterale ex Cagliari, pronto a tornare in Italia per approdare in prestito al Venezia.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!