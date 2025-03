E' durata 120 minuti e rotti la partita di Petar Sucic con la Nazionale croata, ieri battuta ai rigori dalla Francia nei quarti di finale di Nations League. Una specie di maratona per il centrocampista della Dinamo Zagabria, promesso sposo dell'Inter, schierato a sorpresa come titolare dal ct Zlatko Dalic dopo il lungo infortunio: "Adesso sto riprendendo il ritmo partita, è stato uno shock per il mio corpo. Il mio corpo era stanco, i miei polmoni no, ma il mio corpo non era più abituato a giocare così a lungo. In qualche modo sono riuscito a superare questi tempi supplementari. Farò del mio meglio per aiutare la squadra, sarà sempre così", le sue parole riportare da Gol.dnevnik.hr.

