Sul web iniziano a circolare le prime indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la prima maglia dell'Inter per la stagione 2025/25. L'anticipazione arriva da Footy Headlines. La grande novità dell'home kit riguarda le strisce nerazzurre: le righe verticali di color nero che, con uno stile unico e impattante dato da alcune 'distorisioni', dovrebbero essere realizzate per comporre la parola 'INTER' sul fronte della maglia. Per il resto trova conferma anche l'uso del turchese per il logo del club e per lo sponsor tecnico Nike.

